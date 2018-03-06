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Виктор Лашкарев: предприятия Удмуртии не имеют сверхнормативных выбросов, влияющих на экологию

09:58, 06 марта, 2018
Георгий Поветкин
09:58, 06 марта, 2018
Георгий Поветкин
986
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#Владимир Путин\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#послание президента\n#производство\n#Путин\n#Минпромторг
Фото: facebook.com (Виктор Лашкарев)
986
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Исполняющий обязанности министра промышленности и торговли республики прокомментировал послание Президента России Федеральному собранию.

Ижевск. Удмуртия. Исполняющий обязанности министра промышленности и торговли республики Виктор Лашкарев прокомментировал послание Президента России Федеральному собранию. По его словам, сейчас в регионе практически нет предприятий, которые имеют сверхнормативных выбросов, влияющих на экологию.

«Самый заметный наш проект – это модернизация «Ижстали», все помним, какие там были «лисьи хвосты». Мы перешли на новую технологию выплавки стали, в этом огромный плюс. Все предприятия и производства, имеющие взаимоотношения с химическими производствами, оборудованы фильтрами всевозможными. Все экологические нормы у нас соблюдаются, в этом отношении удмуртские предприятия вполне благополучны», - рассказал Лашкарев.

Отметим, что в своем послании Владимир Путин сказал, что до 2021 года все «грязные» предприятия должны стать более экологичными.

09:58, 06 марта, 2018
Георгий Поветкин
986
0
#Владимир Путин\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#послание президента\n#производство\n#Путин\n#Минпромторг

 

 

 

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