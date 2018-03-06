Виктор Лашкарев: предприятия Удмуртии не имеют сверхнормативных выбросов, влияющих на экологию

Исполняющий обязанности министра промышленности и торговли республики прокомментировал послание Президента России Федеральному собранию.

Ижевск. Удмуртия. Исполняющий обязанности министра промышленности и торговли республики Виктор Лашкарев прокомментировал послание Президента России Федеральному собранию. По его словам, сейчас в регионе практически нет предприятий, которые имеют сверхнормативных выбросов, влияющих на экологию.

«Самый заметный наш проект – это модернизация «Ижстали», все помним, какие там были «лисьи хвосты». Мы перешли на новую технологию выплавки стали, в этом огромный плюс. Все предприятия и производства, имеющие взаимоотношения с химическими производствами, оборудованы фильтрами всевозможными. Все экологические нормы у нас соблюдаются, в этом отношении удмуртские предприятия вполне благополучны», - рассказал Лашкарев.

Отметим, что в своем послании Владимир Путин сказал, что до 2021 года все «грязные» предприятия должны стать более экологичными.