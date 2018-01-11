Дополнительные окна для бизнеса появятся в МФЦ Удмуртии

Соответствующее постановление подписал председатель правительства региона Ярослав Семенов.

Ижевск. Удмуртия. В многофункциональных центрах Удмуртии появятся дополнительные окна для оказания услуг бизнесу. Соответствующее постановление подписал председатель правительства республики Ярослав Семенов.

Здесь будут предоставляться услуги юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.

Министерству экономики Удмуртской Республики до февраля 2018 года необходимо разработать и внести изменения в схему размещения многофункциональных центров.

Финансирование расходов по организации работы дополнительных окон для бизнеса в МФЦ осуществлять за счёт бюджетных ассигнований.