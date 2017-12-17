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      Первых туристов на предприятия Удмуртии повезут в феврале 2018 года

      10:13, 17 декабря, 2017
      Вадим Исаков
      10:13, 17 декабря, 2017
      Вадим Исаков
      1015
      0
      #туризм\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#пищевая промышленность\n#производство
      Фото: vk.com Alexander Svinin
      1015
      0

      Тур будет носить название «Сделано в Удмуртии».

      Ижевск. Удмуртия. Первых туристов в рамках тура «Сделано в Удмуртии» республиканские власти ожидают в феврале 2018 года. Об этом журналистам рассказал первый заместитель председателя регионального кабмина Александр Свинин.

      «Мы планируем, что первые экскурсии пройдут уже в феврале месяце. Это точно будут 2-3-4 производства, на которые точно приедут люди и смогут посмотреть, что же такого сделано в Удмуртии. Кстати, тур будет называться именно так», - сказал Свинин.

      Работу по организации поездок на промышленные предприятия организует один из туроператоров. Со стороны правительства будет оказана поддержка по договоренностям с заводами и фабриками.

      «Мы сейчас ведем переговоры с туристическими компаниями, то есть у нас будут профессиональные операторы этих туров. Ни в коем случае это не будет делать правительство Удмуртской Республики, этим должны заниматься профессиональные люди», - пояснил вице-премьер.

      Посещение каких именно предприятий войдет в тур «Сделано в Удмуртии» Александр Свинин пока пояснять не стал, сославшись на то, что переговоры еще идут.

      «Это вопрос работы и совместной проработки, потому что достаточно много технических нюансов у каждого производства есть и ни в коем разе никогда не будем настаивать. Здесь многое зависит от технологического процесса. Все предприятия разные», - пояснил он.

      Ожидается, что в республику прибудут туристы из центральной части России и стран Евросоюза.

      Ранее глава Сарапула Александр Ессен рассказал о возможном допуске туристов на пивзавод и ЛВЗ.
      10:13, 17 декабря, 2017
      Вадим Исаков
      1015
      0
      #туризм\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#пищевая промышленность\n#производство

       

       

       

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