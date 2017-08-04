Ирония судьбы, или С легким паром: у властей Ижевска появились вопросы к предыдущему руководству городских бань

Новый совет директоров, в который входят чиновники городской администрации и депутаты Гордумы, проверит деятельность производственного треста банно-прачечного хозяйства в предыдущие несколько лет.

Ижевск. Удмуртия. Власти Ижевска намерены подать иски к предыдущим руководителям ООО «Производственный трест банно-прачечного хозяйства», которые могут быть виновны в совершении заведомо невыгодных для компании сделок. Об этом журналистам на пресс-конференции рассказал заместитель начальника управления имуществом, обремененным вещными правами, управления имущественных отношений администрации Ижевска Владимир Баташов, который на данный момент является председателем совета директоров треста.

«Новейшая» история предприятия началась 25 мая 2017 года, когда произошла смена совета директоров. В него постановлением администрации города был введен и Сергей Баташов, избранный председателем совета, в который также входят депутаты гордумы Дмитрий Кулишов, Сергей Кривоногов, начальник управления имущественных отношений администрации Ижевска Елена Банникова и директор общества Сергей Зайчиков.

Отметим, что выступление Баташова перед прессой было незапланированным, однако руководитель предприятия решил отчитаться о работе из-за участившихся публикаций в СМИ на тему деятельности предприятия.

«Сам факт смены совета директоров, на мой взгляд и по факту, свидетельствует о том, что администрация придает значение работе этого предприятия. Оно имеет значительную долю в нашем бюджете, и после тех сведений, которые появились в общественном сознании и мнении, у многих возникли вопросы. Были на эту тему депутатские слушания, и смена совета директоров свидетельствует о том, что власти эти проблемы видят», - сказал журналистам Баташов.

По его словам, с конца мая 2017 года совет директоров провел 6 собраний, 3 рабочих совещания и побывал на всех объектах треста, а на одном из заседаний руководители запросили у горадминистрации сведения о финансово-хозяйственной деятельности ООО за период с 2012 года.

«На следующем заседании в отношении ряда компаний мы поручили провести юридический анализ сделок общества на предмет их недействительности, оспоримости и ничтожности или на предмет возможности взыскания убытков с лиц, контролирующих на тот момент деятельность производственного треста», - заявил Баташов.

По мнению нынешнего руководства предприятия, в результате таких сделок бюджету города был нанесен ущерб.

Помимо этого, для оценки работы компании привлекли консалтинговую фирму, чтобы добиться независимого заключения. На данный момент специалисты исполняют свои обязательства и своих заключений еще не дали.

Баташов также озвучил перед журналистами несколько решений, которые принял совет директоров.

Так, нынешнему директору треста было поручено расторгнуть договоры, которые заключили с нарушением законодательства, - имеются ввиду сделки с аффилированными фирмами.

«Договоры уже расторгаются. Он (Сергей Зайчиков – прим. ред.) сейчас проводит договорную кампанию», - уточнил Баташов.

Также совет директоров запретил Зайчикову проводить сделки на сумму более 100 тыс. рублей.

«Эта сумма была объявлена после ознакомления с финансово-хозяйственной деятельностью предприятия. Например, 98 тыс. рублей – это стандартный счет за электроэнергию. А сделку по ремонту бани №3 на улице Коммунаров, которая оценивается в 200 тыс. рублей, мы будем рассматривать в понедельник на совете директоров», - уточнил Баташов.

Чиновник также отметил, что на данный момент предстоит усилить работу по изучению деятельности треста в период с 2012 по 2015 годы. Целью является подача исков к виновным в убыточной деятельности банно-прачечного хозяйства лицам.

«Хочется надеяться – прогноз я даю благоприятный, такие лица будут установлены и им будут вменены иски по фактам нарушения действующего законодательства, которое заключалось в том, что они совершали заведомо невыгодные для общества сделки», - сказал Баташов.

Также руководству предоставлен план финансово-хозяйственной деятельности по выводу предприятия из убыточного состояния.

«Этот документ должен быть нами сейчас рассмотрен. Работу мы должны завершить к 20 августа», - сказал Баташов.

Он уточнил, что именно к этой дате совет директоров будет иметь понятную позицию по искам и тому, какие мероприятия может осуществить новый состав руководства.

Сергей Баташов также уточнил, что Зайчиков возглавляет общество с 5 ноября 2015 года.

«Зайчиковым тоже были допущены определенные нарушения. Его беда, может быть, неумение руководить предприятием, имеющим отношение к бюджету. Он всегда был коммерсантом – хозяином своего бизнеса. И вдруг его назначили на такую должность, которая предусматривает строжайшие процедуры <…> и он, похоже, немного растерялся в этой ситуации и заключал сделки сам с собой. Конечно, это было недопустимо и это было выявлено. Он за это выговор и получил. Если получит второй выговор – его просто уволят, но такой задачи не стоит, он со своими действиями справляется», - сказал Баташов.

Также на пресс-конференции чиновник уточнил, что строительная компания «Арт-мастер», в отношении которой введена процедура банкротства, должна тресту «значительные деньги». Речь идет о строительных работах в бане №2, за которые «Арт-Мастер» получал аванс от предприятия.

«Возможно, тем лицам, которые от имени треста заключали эти сделки, мы вменим в вину то, что они их в принципе заключили. Директор должен совершать сделки добросовестно и без нанесения ущерба», - заключил Сергей Баташов.

Согласно информации, опубликованной в 2014 году на сайте администрации города, председателем совета директоров в это время был назначен Константин Шаимов (экс-директор МУПа), а в сам совет входили замглавы горадминистрации Сергей Климов (заместитель Агашина), замначальника управления имущественных отношений Степан Корепанов-Камский и два депутата Гордумы Алексей Чулкин и Антон Орлов.

Незадолго до этого Денис Агашин, который на тот момент руководил городом, в отчете о деятельности администрации за 2013 год упоминал производственный трест. По его словам, после реорганизации предприятия из МУПа в ООО, была проведена реконструкция прачечной.

Также в декабре 2013 года была введена в эксплуатацию 1 секция жилого комплекса «Авентино». А в июне 2014 года велось активное строительство 2 и 3 секции жилого комплекса на месте бани №4, которая находилась в аварийном состоянии и требовала дорогостоящего ремонта.

К слову, сейчас на сайте ООО «ПБ БПХ» все еще существует раздел о продаже квартир в этом доме.

«За счет чистой прибыли, полученной от реализации инвестиционного проекта, было частично профинансировано строительство плавательного бассейна «Аквамарин» по улице Ворошилова в размере 12,8 млн рублей», - говорил тогда Агашин.

В целом, по словам Агашина, финансовый результат от деятельности компании улучшался с каждым годом.

«Если в 2010 году чистая прибыль треста составляла 465 тыс. рублей, то 2013 год закончен с прибылью 33,8 млн рублей. Благодарю весь коллектив треста и его директора Константина Владимировича Шаимова за достижение успешных результатов в работе», - сказал Агашин, отчитываясь за результаты работы треста в 2013 году.