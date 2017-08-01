Ижевский завод «Купол» отгрузил большую часть гособоронзаказа досрочно

При этом выручка предприятия в 2017 году будет «несколько меньше», чем в прошлом.

Ижевск. Удмуртия. Ижевский электромеханический завод «Купол» отгрузил большую часть гособоронзаказа досрочно. Как пишет Интерфакс, об этом рассказал гендиректор предприятия Фанил Зиятдинов.

«По гособоронзаказу мы три четверти продукции отгрузили досрочно», - цитирует издание слова руководителя завода.

При этом Зиятдинов подчеркнул, что выручка предприятия в 2017 году будет «несколько меньше», чем в прошлом. Дело в том, что в этом году ожидается рост производства товарной продукции на 20%, но часть её планируется отгрузить только в 2018 году.

Стоит отметить, что производство гражданской продукции «Купола» в первом полугодии увеличилось на 57%.

Напомним, завод производит системы ПВО малой дальности семейств «Тор» и «Оса», изготавливает бортовую аппаратуру ракет класса «земля-воздух», оказывает сервисные услуги эксплуатирующим организациям.