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      Ижевский завод «Купол» отгрузил большую часть гособоронзаказа досрочно

      14:25, 01 августа, 2017
      Ксения Чернова
      14:25, 01 августа, 2017
      Ксения Чернова
      149
      0
      #промышленность\n#оружие\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#гособоронзаказ\n#завод "Купол"
      Фото: kupol.ru
      149
      0

      При этом выручка предприятия в 2017 году будет «несколько меньше», чем в прошлом.

      Ижевск. Удмуртия. Ижевский электромеханический завод «Купол» отгрузил большую часть гособоронзаказа досрочно. Как пишет Интерфакс, об этом рассказал гендиректор предприятия Фанил Зиятдинов.

      «По гособоронзаказу мы три четверти продукции отгрузили досрочно», - цитирует издание слова руководителя завода.

      При этом Зиятдинов подчеркнул, что выручка предприятия в 2017 году будет «несколько меньше», чем в прошлом. Дело в том, что в этом году ожидается рост производства товарной продукции на 20%, но часть её планируется отгрузить только в 2018 году.

      Стоит отметить, что производство гражданской продукции «Купола» в первом полугодии увеличилось на 57%.

      Напомним, завод производит системы ПВО малой дальности семейств «Тор» и «Оса», изготавливает бортовую аппаратуру ракет класса «земля-воздух», оказывает сервисные услуги эксплуатирующим организациям.

      14:25, 01 августа, 2017
      Ксения Чернова
      149
      0
      #промышленность\n#оружие\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#гособоронзаказ\n#завод "Купол"

       

       

       

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