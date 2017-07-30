Об этом стало известно после переговоров руководства компании с представителями авиакомплекса имени Ильюшина (ПАО «Ил») и службы маркетинга ПАО «Корпорация «Иркут».

Ижевск. Удмуртия. В парке «Ижавиа» могут появиться самолеты «Иркут МС-21» и Ил-114. Об этом стало известно после переговоров руководства компании с представителями авиакомплекса имени Ильюшина (ПАО «Ил») и службы маркетинга ПАО «Корпорация «Иркут».

По сообщению пресс-службы перевозчика, встречи состоялись в ходе 13-го международного авиационно-космического салона МАКС-2017.

«Встреча в павильоне стенда ОАК «Иркут» сформировала ряд намерений, способных в конечном счёте воплотить самую смелую на сегодняшний день задумку генерального директора «Ижавиа» – появление в авиапарке регионального авиаперевозчика самолёта МС-21-200», - говорится в сообщении.

По мнению Александра Городилова, сейчас нет лучшей альтернативы зарубежным среднемагистральным воздушным судам, используемым в гражданской авиации России.

Если говорить о самолете Ил, то в этом случае главный конструктор ПАО «Ил» и директор по внешнеэкономической деятельности отметили, что «возможность приобретения и надлежащего технического обслуживания имеющихся эксплуатируемых сегодня самолётов Ил-114 вполне реальна».