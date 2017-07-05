Размер страховых выплат по ОСАГО в Удмуртии оказался на 30 тыс рублей меньше, чем в среднем по России

По данным Российского союза страховщиков, средняя выплата по ОСАГО в 1 квартале 2017 года составила около 50 тыс. рублей на одного автовладельца.

Ижевск. Удмуртия. Несмотря на снижение взносов автовладельцев Удмуртии по ОСАГО, выплаты по страховым случаям существенно выросли. Об этом корреспонденту информагентства «Сусанин» рассказала директор филиала компании «Ренессанс страхование» в Ижевске Мария Зайцева.

Так, по итогам 1 квартала 2017 года в Удмуртии количество взносов по ОСАГО снизилось с 389 до 359,5 млн рублей.

«Это связано в первую очередь с ростом доли водителей, имеющих скидку за безаварийное вождение», - отметила Зайцева.

При этом, по данным Российского союза страховщиков, средняя выплата по ОСАГО в 1 квартале 2017 года составила около 50 тыс. рублей на одного автовладельца. По России она превысила 80 тыс. рублей.

Что же касается КАСКО, то здесь рынок демонстрирует снижение объема выплат по страховым случаям со 140 до 104 млн рублей.

«Вероятная причина – ужесточение политики страховых компаний по принимаемым на страхование автомобилям, широкое распространение франшизы и продуктов, защищающих от наиболее крупных рисков (угона и полного уничтожения автомобиля)», - прокомментировала Мария Зайцева.

По словам директора филиала группы «Ренессанс страхование» в Ижевске Марии Зайцевой, КАСКО, скорее всего, прекратит стагнировать. Скажется влияние реализации отложенного спроса и роста продаж новых транспортных средств, отмечает эксперт.

Ранее информационно агентство «Сусанин» опубликовало лонгрид о том, как обманывают автолюбителей недобросовестные автоюристы.