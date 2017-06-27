Ижевские предприятия ОПК начали работу над продукцией для железнодорожного транспорта

Власти республики договорились с руководством РЖД о том, чтобы компания и аффилированные с ней структуры рассмотрели предприятия региона в качестве своих поставщиков.

Ижевск. Ижевские предприятия ОПК работают над продукцией для железнодорожного транспорта. Как сообщает «Интерфакс», власти республики договорились с руководством РЖД о том, чтобы компания и аффилированные с ней структуры рассмотрели предприятия региона в качестве своих поставщиков.

Так, АО «Ижевский радиозавод», входящий в структуру «Роскосмоса», сейчас работает над интеграцией цифровых систем радиосвязи стандарта DMR для железнодорожного транспорта.

«Среди основных преимуществ этого стандарта - возможность организации двух каналов связи на одном частотном канале, возможность передачи небольших объемов данных, открытость и доступность стандарта, возможность разработки пользовательских приложений», - отмечается в сообщении.

Кроме того, продукцию для РЖД готово поставлять еще одно оборонное предприятие - АО «Ижевский мотозавод «Аксион-Холдинг».

«Среди прочей продукции предприятие готово выпускать программируемый индустриальный контроллер сигнальной точки ПИК-СТ, диагностический комплекс магнитного контроля интегрального исполнения (ДКМК-И), устройства контроля схода подвижного состава на диэлектрической балке УКСПС-У-1 и другие», - пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Объединения производителей железнодорожной техники.

Также отмечается, что в железнодорожной отрасли применяется и продукция АО «Ижевский электромеханический завод «Купол» (ИЭМЗ, входит в концерн ВКО «Алмаз-Антей»).