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      Ижевские предприятия ОПК начали работу над продукцией для железнодорожного транспорта

      16:58, 27 июня, 2017
      Георгий Поветкин
      16:58, 27 июня, 2017
      Георгий Поветкин
      201
      0
      #промышленность\n#Ижевск\n#РЖД\n#Удмуртия\n#разработка
      Фото: rzd.ru
      201
      0

      Власти республики договорились с руководством РЖД о том, чтобы компания и аффилированные с ней структуры рассмотрели предприятия региона в качестве своих поставщиков.

      Ижевск. Ижевские предприятия ОПК работают над продукцией для железнодорожного транспорта. Как сообщает «Интерфакс», власти республики договорились с руководством РЖД о том, чтобы компания и аффилированные с ней структуры рассмотрели предприятия региона в качестве своих поставщиков.

      Так, АО «Ижевский радиозавод», входящий в структуру «Роскосмоса», сейчас работает над интеграцией цифровых систем радиосвязи стандарта DMR для железнодорожного транспорта.

      «Среди основных преимуществ этого стандарта - возможность организации двух каналов связи на одном частотном канале, возможность передачи небольших объемов данных, открытость и доступность стандарта, возможность разработки пользовательских приложений», - отмечается в сообщении.

      Кроме того, продукцию для РЖД готово поставлять еще одно оборонное предприятие - АО «Ижевский мотозавод «Аксион-Холдинг».

      «Среди прочей продукции предприятие готово выпускать программируемый индустриальный контроллер сигнальной точки ПИК-СТ, диагностический комплекс магнитного контроля интегрального исполнения (ДКМК-И), устройства контроля схода подвижного состава на диэлектрической балке УКСПС-У-1 и другие», - пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Объединения производителей железнодорожной техники.

      Также отмечается, что в железнодорожной отрасли применяется и продукция АО «Ижевский электромеханический завод «Купол» (ИЭМЗ, входит в концерн ВКО «Алмаз-Антей»).

      16:58, 27 июня, 2017
      Георгий Поветкин
      201
      0
      #промышленность\n#Ижевск\n#РЖД\n#Удмуртия\n#разработка

       

       

       

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