Что вы знаете об оружии Победы — винтовке Мосина?

В первой части нашего проекта «История ижевского оружия» мы рассказали о том, как создавалась винтовка Мосина, с которой наши солдаты сражались в многочисленных войнах. В этом тесте можно проверить свои знания об этом важном историческом событии для нашей страны.