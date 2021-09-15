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Тест
Что вы знаете об оружии Победы — винтовке Мосина?

В первой части нашего проекта «История ижевского оружия» мы рассказали о том, как создавалась винтовка Мосина, с которой наши солдаты сражались в многочисленных войнах. В этом тесте можно проверить свои знания об этом важном историческом событии для нашей страны.

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После поражения в Крымской войне Россия начинает перевооружение армии. В 1870 году войска приняли однозарядную винтовку системы…
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В те годы было сложно успеть за локомотивом прогресса. После принятия Россией «Берданки», в мире начали появляться более совершенные ружья. В чём была их особенность?
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В 1883 году комиссией по испытанию русских магазинных ружей была отмечена система Сергея Мосина. Однако у всех винтовок того времени были общие недостатки — ….. (больше одного варианта).
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Какой учёный предложил лучший метод выработки российского бездымного пороха?
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После появления патронов с бездымным порохом калибра 7,62 мм под них началась разработка первой отечественной пятизарядной винтовки. Вновь образец Сергея Мосина признали лучшим. После в его систему были добавлены удачные решения его бывшего соперника по конкурсу, конструктора — …
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После принятия в 1891 году на вооружение винтовки Мосина её выпуском занимался в том числе и Ижевский оружейный завод. В каком казенном здании шла организационная работа по производству нового образца?
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Уже в начале XX века винтовка Мосина применяется русской армией в деле. Первые выстрелы «трёхлинейки» прозвучали во время …?
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Сергей Мосин умер в 1902 году. Какую должность он занимал в этот момент?
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В годы Советской власти «Мосинка» неоднократно совершенствовалась. Какую модификацию она получила в 1932 году?
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В годы Великой Отечественной войны этот завод произвёл 11 млн винтовок Мосина. Ещё в 1941 году предприятие выпускало 12 тыс. стволов в сутки. Что это был за завод?
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Плохо
К сожалению, историю «трёхлинейки» вы знаете не так хорошо, как могли бы. Если хотите это исправить и узнать больше об истории ижевского оружия - прочтите наш материал на эту тему.
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Неплохо
Весьма неплохо. У вас достаточно широкие познания в теме. Есть ещё пробелы, но интересную беседу на оружейную тематику вам вполне по плечу поддержать. Если хотите знать больше - прочтите наш материал на эту тему.
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Хорошо
Тема вами явно усвоена. Расскажите о том, что узнали, своим друзьям.
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