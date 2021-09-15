Что вы знаете об оружии Победы — винтовке Мосина?

Кто вы в «Игре престолов»?
16:38, 17 , 2020
В первой части нашего проекта «История ижевского оружия» мы рассказали о том, как создавалась винтовка Мосина, с которой наши солдаты сражались в многочисленных войнах. В этом тесте можно проверить свои знания об этом важном историческом событии для нашей страны.
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