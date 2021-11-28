Российские лыжники заняли все призовые места на этапе Кубка мира в Финляндии

Норвежцы отказались выступить на соревнованиях из-за морозов.

Рука. Финляндия. Российская команда лыжников заняла весь пьедестал почета по результатам гонки преследования на первом этапе Кубка мира. Соревнования прошли 28 ноября в Финляндии в курортном месте Рука, сообщается на официальной странице федерации лыжных гонок России в сети “ВКонтакте”.

Золото в гонке на 15 км свободным стилем досталось Александру Большунову, который финишировал с результатом 35.23,7 секунды. Ровно на полсекунды от него отстал Сергей Устюгов. Третьим (+0,7) пришел Артем Мальцев.

Ранее из-за стоящих в Руке морозов отказалась выступать в соревнованиях вся мужская сборная Норвегии, а также победитель индивидуальной гонки финн Ийво Нисканен.