О жизни борца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова сняли фильм

Отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова ушел из жизни 3 июля.



Москва. Телеканал RT подготовил документальный фильм, посвященный памяти Абдулманапа Нурмагомедова. Он опубликован на YouTube-канале RT Sport.

Лента рассказывает о спортивной карьере и жизненном пути отца и тренера чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Кроме него, Абдулманап Нурмагомедов воспитал еще 17 чемпионов в различных видах единоборств.

Для фильма были использованы материалы, снятые при жизни тренера в октябре 2019 года. Их планировалось показать в документальном сериале Dagestan: Land of Warriors. В итоге эпизод, посвященный Нурмагомедову-старшему, был выложен как специальная серия, без номера.

Абдулманап Нурмагомедов скончался 3 июля 2020 на 58 году жизни в одной из московских клиник. Медики диагностировали у него коронавирусную инфекцию.

Напомним, о смерти знаменитого спортсмена и тренера первым сообщил в своем телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.