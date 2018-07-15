Франция стала чемпионом мира по футболу-2018

В московских «Лужниках» завершился финал мундиаля.

Москва. В московских «Лужниках» завершился финал чемпионата мира по футболу-2018. Победителем Кубка мира FIFA стала Франция.

В финале сборная страны обыграла соперников – команду Хорватии – со счетом 4:2.

Счет в матче открыл автогол хорватского нападающего Марио Манджукича. Однако хорваты быстро отыгрались – на 28-й минуте Иван Перишеч пробил в дальний угол. Спустя 10 минут арбитр назначил пенальти в ворота хорватов, а Антуан Гризманн своим ударом вывел французов вперед. Первый тайм завершился со счетом 2:1.

В начале второго тайма команда Франции забила еще один гол - Поль Погба пробил оборону Даниела Субашича.

На 65-й минут Килиан Мбаппе получил мяч перед штрафной Хорватии и забил четвертый гол в ворота Хорватии. Спустя несколько минут Марио Манджукич закатил мяч в пустые ворота.

Напомним, третье место в ЧМ-2018 завоевала Бельгия. В матче с Англией команда победила со счетом 2:0.