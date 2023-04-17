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За фейки об армии Кара-Мурзу отправили в колонию на 25 лет

14:09, 17 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
За фейки об армии Кара-Мурзу отправили в колонию на 25 лет
14:09, 17 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
119
0
#Мосгорсуд\n#приговор\n#журналисты\n#общество\n#СВО\n#спецоперация\n#военные\n#фейки
Фото: pxhere.com
119
0

Также ему на 7 лет запретили заниматься журналистикой.

Москва. Российского журналиста и публициста Владимира Кара-Мурзу (признан иноагентом в РФ) приговорили к 25 годам колонии строгого режима. Процесс по его делу проходил в Мосгорсуде, пишут «Известия».

Также осужденный должен выплатить штраф в 400 тыс. рублей. После отбытия срока ему 7 лет запрещено будет заниматься журналистикой и на полгода он проведет в режиме ограничения свободы.

Суд признал мужчину виновным в распространении фейков о российских вооруженных силах, руководстве нежелательной организацией и государственной измене. 

В зале суда находились посол США в России Линн Трейси и секретарь политотдела американской дипмиссии Дэвид Бернстайн. Защита публициста намерена обжаловать приговор. Сам он вину не признал.

В вину осужденному вменили, в частности, его выступление в палате представителей штата Аризона, где он огласил заведомо ложную информацию о действиях российских военных. 22 апреля 2022 года журналиста арестовали и включили в реестр физлиц-иноагентов.

14:09, 17 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
119
0
#Мосгорсуд\n#приговор\n#журналисты\n#общество\n#СВО\n#спецоперация\n#военные\n#фейки