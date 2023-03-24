Инструкторы ЧВК «Вагнер» подготовили новую группу ополчения Курской и Белгородской областей

Белгород. Новая группа народного ополчения из жителей Белгородской и Курской областей прошла недельный курс тренировок на базе ЧВК «Вагнер». Как передаёт Федеральное агентство новостей, инструкторы готовят добровольцев к возможному вторжению противника в приграничные регионы.

Новоприбывшие проходят базовую программу обучения. В нее входит теоретическая и практическая подготовка по ряду дисциплин. Например, затрагиваются вопросы обращения с различным оружием, правильного перемещения в условиях боя и положения тела при ведении стрельбы.

Также ополченцы получают познания в тактике и медицине. Отрабатываются действия группы в горно-лесистой местности и в условиях застройки. Регулярно проводятся практические занятия со стрелковым оружием, ручными гранатами и подствольными гранатометами, а также обкатка танками и бронетранспортерами.

«Вагнеровцы» уже обучили несколько сотен новобранцев народного ополчения, применив свой опыт, заработанный в горячих точках по всему миру. Под их руководством курсанты оттачивают широкий спектр различных навыков, которые пригодятся в случае вторжения украинской армии в приграничные области.

Отмечается, что добровольцы не подписывают какие-либо контракты с ЧВК «Вагнер». В спецоперации они также не принимают участия. Получаемые ими знания или умения окажутся востребованы лишь в случае прихода врага на их Родину.