Почтовики призвали посольство Великобритании смириться со своим местонахождением на Площади ЛНР

Москва. «Почта России» предупредила британское посольство в Москве, что оно не сможет получать корреспонденцию, если не признает неизбежное: отныне дипмиссия находится на Площади Луганской народной республики. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на РИА Новости.

В организации объяснили, что почтовые отправления доставляются только по указанным на них адресам. Если они обозначены неверно, письмо возвращают отправителю.

В то же время в «Почте России» отметили, что не все отправители уже извещены о переименовании. Поэтому в течение определенного срока корреспонденцию будут доставлять по старому адресу британского посольства. Сколько времени продлится этот период, не уточняется.

Напомним, недавно по итогам народного голосования участок вдоль Смоленской набережной между Проточным переулком и съездом на Новый Арбат переименовали в Площадь Луганской народной республики. Документ об этом подписал мэр столицы Сергей Собянин. В указанном месте находится посольство Великобритании в Москве. Там отказались признавать переименование и заявили, что считают правильным старый адрес — Смоленская набережная, 10.

Ранее в Москве переименовали также безымянный участок в районе посольства США в Москве. Теперь он называется Площадью Донецкой народной республики. Соответствующий новый адрес получила и американская дипмиссия.