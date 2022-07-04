Площадью ЛНР назовут в Москве место возле британского посольства

Москва. Безымянный участок Смоленской набережной между Проточным переулком и съездом на улицу Новый Арбат в Москве получит имя. Его решили назвать Площадью Луганской народной республики (ЛНР), пишут «Известия».

Отмечается, что неподалеку расположено посольство Великобритании. Голосование по этому вопросу проводилось на портале «Активный гражданин». Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, в нем приняли участие 109 603 пользователя. Выбранный большинством вариант набрал 56,85% голосов.

Напомним, 22 июня по результатам такого же голосования на карте Москвы появилась Площадь Донецкой народной республики. Это имя присвоили участку рядом с посольством США.