Кафе в Миассе предлагало школьникам бесплатную шаверму за двойки

Они хотели поддержать учеников в стрессовой ситуации.

Миасс. Челябинская область. Заведение общепита в Челябинской области предложило школьникам бесплатную шаверму и напиток за двойку. Об этом пишет «Российская газета».

Родители Миасса оказались возмущены маркетинговым ходом местного кафе. Оно вывесило плакат с изображением картины «Опять двойка» и подписью: «Двойка в первые недели учебы? Студкомбо в подарок!». Неуспевающему в учёбе нужно было показать двойку на кассе и получить заветный набор.

Одна из матерей, проживающих в южноуральском городе, написала в соцсетях, что такая реклама мотивирует детей получать двойки: «можно не учиться, и тебя накормят бесплатно. Или не учись и будешь сыт. Куда катится мир?», — возмутилась женщина.

Другие пользователи отметили, что сегодня молодые люди приходят за бесплатной шавермой, а завтра — за бесплатной работой.

Представители заведения общепита, в свою очередь, сообщили, что решили поддержать школьников в стрессовой ситуации из-за начала учебного года. Они также отметили, что на плакате была фраза: «Не грусти! Все впереди! Мозг лучше всего работает, когда ты сыт!». Сотрудники кафе пояснили, что вдохновились историей из Челябинска, где в ряде мест школьников кормят шавермой бесплатно, если те получили 4 или 5. Такой ход в Миассе посчитали «избитым» и придумали свою концепцию.

Больших очередей местные жители не увидели, а заведение вскоре отказалось от этой акции.