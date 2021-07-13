Первые выплаты на детей к началу учебного года россияне получат 16 августа

Размер пособия составляет 10 тысяч рублей.



Москва. Начисление выплат на детей школьного и предшкольного возраста в размере 10 тысяч рублей начнется с 16 августа. Постановление об этом премьер-министра Михаила Мишустина об этом размещено на официальном сайте кабмина.

Напомним, указ о выплатах подписал 2 июля президент России. При этом Владимир Путин расширил круг получателей пособия. В частности, его получат семьи, где есть дети от 6 до 18 лет - при условии, что ребенку исполнилось 6 лет до 1 сентября 2021 года включительно. Также выплата в 10 тыс. рублей полагается лицам от 18 до 23 лет с инвалидностью, обучающимся в школах и интернатах по основным общеобразовательным программам. В последнем случае подать заявление на получение денег могут они сами, либо их родители и законные представители.

Если же речь идет о детях до 18 лет, то заявление о получении выплат на них должны направить в Пенсионный фонд родители или законные представители с 15 июля до 1 ноября 2021 года.

Отмечается, что выплаты не будут учитываться в составе дохода семьи при назначении других мер социальной поддержки.

Оформить выплату можно как в отделении ПФР, так и через портал госуслуг. Необходимо представить паспорт, свидетельство о рождении ребенка, СНИЛС родителя и ребенка, а также реквизиты банковского счета. Если детей несколько, достаточно одного заявления на всех.

В пресс-службе правительства добавили, что пользователям портала госуслуг уже направлены уведомления для предварительной подачи заявления по электронной почте. В них имеется ссылка на заполненное заявление. Получателю необходимо проверить точность данных и подтвердить автоматическую отправку документа.