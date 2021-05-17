Голикова намерена открыть новые направления использования маткапитала

Инициатива направлена президенту России.



Москва. Материнский капитал могут разрешить использовать по двум новым позициям. С просьбой об этом обратилась к президенту России вице-премьер Татьяна Голикова, пишут «Известия» со ссылкой на информированные источники.

В случае одобрения инициативы государственной субсидией на рождение детей можно будет оплачивать образовательные услуги, оказываемые индивидуальными предпринимателями (обычно это частные детсады).

Кроме того, Голикова предложила разрешить использовать средства маткапитала на самостоятельное строительство и реконструкцию жилья без ограничений по возрасту детей. Напомним, сейчас тратить субсидию на эти цели можно лишь при достижении ребенком 3 лет.

Маткапитал на первого ребенка составляет сейчас 483 882 рубля. При рождении второго государство доплачивает еще 155 550 рублей. Если же первенец появился до 2020 года, на второго ребенка выделяется 639 432 рублей.

Расходовать эти деньги сейчас разрешается на образование детей в возрасте до 25 лет в российских организациях с соответствующей лицензией, улучшение жилищных условий, формирование накопительной пенсии матери, а также социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов.

Кроме того, недавно россиянам разрешили возвращать маткапитал из негосударственных пенсионных фондов, а также упростили правила использования субсидии на ремонт жилья.