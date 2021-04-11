Россиянкам разрешили возвращать маткапитал из негосударственных пенсионных фондов

Новые правила вступили в действие с 11 апреля 2021 года.



Москва. В России изменились правила использования материнского капитала. Соответствующий приказ Минтруда вступил в действие 11 апреля, пишет РБК.

Новшество заключается в том, что женщины, ранее направившие средства маткапитала на формирование накопительной части пенсии, могут вернуть их из негосударственных пенсионных фондов и использовать на другие разрешенные законодательством нужды.

При этом на раздумье, куда направить деньги, матерям дается полгода со дня возврата маткапитала из НПФ на счет в Пенсионном фонде России. Если решение не было принято в течение 6 месяцев, можно попросить дополнительное время.

Если же владелица за полгода так и не обратится в Пенсионный фонд, то деньги будут по умолчанию направлены на накопительную пенсию. Так же поступят с ними после истечения 3 месяцев – максимального срока, который могут дать на раздумье дополнительно к полугоду.

Кстати, в 2021 году размер маткапитала составляет 483 882 рублей на первого ребенка, при рождении второго эта сумма станет больше на 155 550 рублей.

Деньги можно направить на улучшение жилищных условий, образование ребенка, на накопительную пенсию матери, а также на товары и услуги для социальной адаптации детей-инвалидов.

При этом около 2,5 млн семей с детьми в России до сих пор ни разу не воспользовались начисленными им средствами материнского капитала.