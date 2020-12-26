Советский разведчик Джордж Блейк скончался в Москве

Бывшему офицеру MI6 было 98 лет.

Москва. Советский разведчик и экс-офицер британской службы MI6 Джордж Блейк скончался на 99-м году жизни в Москве. Как передаёт RT , об этом сообщили в Службе внешней разведки России.

Согласно данным СВР, Джордж Блейк родился 11 ноября 1922 года в Роттердаме. В августе 1944 года стал работать в голландской секции британской разведки, а после окончания войны британские спецслужбы переориентировали его основную работу на Советский Союз.

В октябре 1948 года его назначили резидентом в Сеуле, где мужчина получил задание собирать сведения о советском Дальнем Востоке, Приморье, Сибири и Маньчжурии. С началом войны в Корее мужчину направили в лагерь, а в 1951 году он, поверив в идеи коммунизма, предложил сотрудничество советской разведке и сообщил ценные сведения об английских спецслужбах.

В 1961 году Блейка вызвали в Лондон, где приговорили к 42 годам тюрьмы. Спустя четыре года заключения он сбежал из тюрьмы, а с помощью друзей в 1965 году перебрался в Москву.

Джорджу Блейку было присвоено звание полковника внешней разведки.

«Полковник Блейк был блестящим профессионалом — особой жизненной закалки и мужества. За годы трудной, напряжённой работы он внёс поистине неоценимый вклад в обеспечение стратегического паритета, сохранение мира на планете. Светлая память об этом легендарном человеке навсегда сохранится в наших сердцах», — говорится в телеграмме с соболезнованиями от президента России Владимира Путина.