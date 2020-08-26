Замглавы Минобороны: с дедовщиной в российской армии покончено

Результата удалось достичь за счет совместных усилий военно-политического управления ведомства, военной полиции и командиров частей.



Москва. О победе над дедовщиной и казарменным хулиганством заявил заместитель министра обороны России Андрей Картаполов. Об этом он сообщил на форуме «Армия-2020», пишут Известия со ссылкой на РИА Новости.

Как пояснил начальник главного управления военной полиции Минобороны генерал-полковник Сергей Кураленко, результата удалось добиться за счет слаженной работы военной полиции, военно-политического управления Минобороны, а также командиров частей. По его словам, существующая система профилактической работы по борьбе с неуставными взаимоотношениями направлена на предупреждение преступлений в самой ранней их стадии.

Также было отмечено, что искоренение дедовщины повысило желание молодежи служить в армии, а также качество самой службы.