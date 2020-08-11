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Россиянам посоветовали не планировать отдых в Европе

10:20, 11 августа, 2020
Евгений Кандаков
Россиянам посоветовали не планировать отдых в Европе
10:20, 11 августа, 2020
Евгений Кандаков
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#отдых\n#туризм\n#Евросоюз\n#Европа\n#ограничения\n#коронавирус
Фото: wikipedia.org
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Об этом заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

Москва. Отдохнуть в странах Евросоюза российским туристам этим летом, скорее всего, не удастся. Так считает постоянный представитель нашей страны при ЕС Владимир Чижов, пишут «Известия» со ссылкой на РИА Новости.

Дипломат не надеется, что границы Евросоюза для российских туристов откроют в ближайшие месяцы. Если это и произойдет, то не ранее, чем завершится летний сезон, пояснил Чижов.

Ранее власти ЕС утвердили список стран, въезд из которых на территорию Евросоюза разрешен. В него включили 10 стран. Россия в список не вошла.

Список составлялся в зависимости от ситуации с коронавирусом в той или иной стране, а также мер, предпринимаемых властями для борьбы с распространением заболевания.

10:20, 11 августа, 2020
Евгений Кандаков
210
0
#отдых\n#туризм\n#Евросоюз\n#Европа\n#ограничения\n#коронавирус

 

 

 


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