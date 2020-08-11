Россиянам посоветовали не планировать отдых в Европе

Об этом заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.



Москва. Отдохнуть в странах Евросоюза российским туристам этим летом, скорее всего, не удастся. Так считает постоянный представитель нашей страны при ЕС Владимир Чижов, пишут «Известия» со ссылкой на РИА Новости.

Дипломат не надеется, что границы Евросоюза для российских туристов откроют в ближайшие месяцы. Если это и произойдет, то не ранее, чем завершится летний сезон, пояснил Чижов.

Ранее власти ЕС утвердили список стран, въезд из которых на территорию Евросоюза разрешен. В него включили 10 стран. Россия в список не вошла.

Список составлялся в зависимости от ситуации с коронавирусом в той или иной стране, а также мер, предпринимаемых властями для борьбы с распространением заболевания.