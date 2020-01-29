Министр связи России предложил допустить силовиков к личным данным граждан

Сейчас такое возможно только по решению суда.



Москва. Хранящаяся на электронных носителях информация о россиянах может оказаться в свободном доступе у сотрудников правоохранительных органов и спецслужб. С такой инициативой выступил новый министр связи Максут Шадаев, сообщает РБК со ссылкой на «Ведомости».

Согласно попавшей в руки журналистов презентации, с которой глава ведомства выступил 27 января на заседании Госсовета России, к 2024 году сотрудники правоохранительных органов, которые ведут оперативно-разыскную деятельность (полиция, Следственный комитет, прокуратура и ФСБ), получат онлайн-доступ к конфиденциальным данным граждан.

Речь идет о сведениях, хранящихся у государственных органов, мобильных операторов, провайдеров и банков. Сейчас эти данные предоставляют только по решению суда.