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Министр связи России предложил допустить силовиков к личным данным граждан

10:58, 29 января, 2020
Евгений Кандаков
Министр связи России предложил допустить силовиков к личным данным граждан
10:58, 29 января, 2020
Евгений Кандаков
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#безопасность\n#коммуникации и связь\n#правоохранительные органы\n#персональные данные\n#спецслужбы
Фото: pixabay.com
147
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Сейчас такое возможно только по решению суда.

Москва. Хранящаяся на электронных носителях информация о россиянах может оказаться в свободном доступе у сотрудников правоохранительных органов и спецслужб. С такой инициативой выступил новый министр связи Максут Шадаев, сообщает РБК со ссылкой на «Ведомости».

Согласно попавшей в руки журналистов презентации, с которой глава ведомства выступил 27 января на заседании Госсовета России, к 2024 году сотрудники правоохранительных органов, которые ведут оперативно-разыскную деятельность (полиция, Следственный комитет, прокуратура и ФСБ), получат онлайн-доступ к конфиденциальным данным граждан.

Речь идет о сведениях, хранящихся у государственных органов, мобильных операторов, провайдеров и банков. Сейчас эти данные предоставляют только по решению суда.

10:58, 29 января, 2020
Евгений Кандаков
147
0
#безопасность\n#коммуникации и связь\n#правоохранительные органы\n#персональные данные\n#спецслужбы

 

 

 


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