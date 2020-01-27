Две жительницы Владимирской области хотят получить по 15 млн рублей за то, что их перепутали в роддоме

Инцидент произошел 57 лет назад.



Владимир. Владимирская область. В одном из роддомов Владимирской области 57 лет назад перепутали двух девочек. Узнав об этом, жертвы ошибки потребовали возместить моральный ущерб, пишет «Интерфакс».

Факт подмены был установлен в результате анализа ДНК потерпевших, который провели в июне 2019 года. Сам инцидент произошел в августе 1962 года в поселке Южный Меленковского района.

Свои психологические проблемы, вызванные воспитанием в чужих семьях и отсутствием общения с настоящими родителями, пенсионерки оценили в 15 млн рублей каждая. Ленинский районный суд Владимира рассмотрит иски 19 февраля.

Напомним, в 2018 году с подобным иском обратилась в суд жительница Челябинска. В 1987 году ее перепутали в роддоме с другим ребенком, свои страдания из-за этого она оценила в 10 млн рублей.