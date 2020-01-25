Вице-премьер Хуснуллин призвал провести реновацию жилья по всей России

Начать следует с крупных городов, заявил чиновник.



Москва. Всероссийскую программу реновации устаревшего жилищного фонда планирует реализовать новый вице-премьер правительства Марат Хуснуллин. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на телеканал «Россия 1».

Как заявил Марат Хуснуллин в прямом эфире, начинать следует с крупных городов. Вице-премьер подчеркнул, что программа необходима, так как жилье стареет. Также он признал, что всероссийская реновация потребует крупных затрат бюджета.

Напомним, программа реновации была утверждена в Москве в 2017 году. Она предусматривает снос малоэтажных домов, построенных в 1957–1968 годах и предоставление их жильцам квартир в том же районе или денежных компенсаций. Эту программу Марат Хуснуллин курировал на посту вице-мэра столицы. На должность вице-премьера правительства России он был назначен 21 января.