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Индекс салата «Мимоза» за год вырос на 3 процентных пункта

10:20, 31 декабря, 2019
Дарья Саушина
Индекс салата «Мимоза» за год вырос на 3 процентных пункта
10:20, 31 декабря, 2019
Дарья Саушина
122
0
#Новый год\n#тарифы и цены\n#праздник
Фото: attuale.ru
122
0

Порция салата с рыбными консервами обойдется в среднем в 267,2 рубля.

Москва. За год индекс салата «Мимоза» вырос на 3 процентных пункта. Об этом сообщает RT, со ссылкой на платформу фискальных данных «Такском». По данным аналитиков, в декабре 2019 года стоимость порции салата составила 267,2 рубля

Для расчётов использовался классический рецепт: майонез, сыр, морковь, лук, яйца и рыбные консервы.

Так, майонез в необходимой пропорции стоит 32 рубля, сыр — 87 рублей. На морковь и репчатый лук нужно потратить восемь и пять рублей соответственно, на яйца — 10,2 рубля.

Самый дорогой ингредиент мимозы — рыбные консервы. На них для приготовления порции «Мимозы» нужно потратить 125 рублей.

Стоимость продуктов была определена на основе анализа более 17 млрд кассовых чеков.

Напомним, что ранее депутат Госдумы России предложил внести салаты «Оливье», «Селедка под шубой» и «Мимоза», а также холодец и некоторые другие блюда и напитки в список нематериального культурного наследия. По данным службы статистики, стоимость салат «Оливье» в Удмуртии за год увеличилась на 8,7%. 

10:20, 31 декабря, 2019
Дарья Саушина
122
0
#Новый год\n#тарифы и цены\n#праздник

 

 

 


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