Приготовить салат «Оливье» в Удмуртии стало дороже

За год в республике выросли цены на ингредиенты по классическому рецепту.

Ижевск. Удмуртия. За год стоимость минимального набора продуктов для приготовления салата «Оливье» выросла в Удмуртии на 8,7% и составила 272 рубля. Об этом сообщает Удмуртстат.

В рейтинге субъектов России Удмуртия по стоимости традиционного новогоднего салата заняла 75-ю строчку по убыванию, но приросту цены оказалась на десятом месте. За год подорожали все ингредиенты классического рецепта «Оливье» кроме моркови: лук - на 12%, консервированные овощи - на 11%, картошка - на 5,5%, вареная колбаса - на 2,7%, майонез - на 2,5%, а яйца – на 0,4%.

Ещё один любимый салат россиян на Новый год – «Сельдь под шубой», подорожал в Удмуртии на 5 рублей и теперь его стоимость составляет 138 рублей. Из ингредиентов салата снизились цены на морковь (на 5,7%) и сельдь (на 2,5%), существенно подорожала свёкла – на 28%.

Дороже всего праздничные блюда обойдутся жителям Чукотки, где «Оливье» стоит 601 рубль, а «Сельдь под шубой» - 453 рубля.