РЖД уравняла в правах пассажиров с верхних и нижних полок

Теперь владельцы мест внизу обязаны днем предоставлять «верхним» возможность ехать сидя.

Москва. Компания «РЖД» уточнила, как пользоваться сидячими местами и столами в поездах. Об этом говорится в новых электронных билетах, сообщает РБК со ссылкой на «РИА Новости».

В частности, разъясняется, что пассажиры, которые едут на верхних полках, имеют право сидеть на нижних местах в дневное время. Также в билетах сказано, что столы являются общими.

Кроме того, «верхние» пассажиры должны держать свой багаж на полках выше себя, а «нижние» - под полками, на которые у них имеются места.

Добавим, самая важная информация - время отправления и прибытия, номера поезда и вагона – на билетах подсвечена и расположена в верхней части бланка. Если в городе прибытия есть метрополитен, на билете укажут ближайшую к вокзалу станцию. Кроме того, при складывании вчетверо документ легко помещается в паспорт.

Кстати, 2 года назад в компании «РЖД» заявляли, что пассажиры с верхних полок могут сидеть рядом с «нижними» попутчиками только с их позволения.