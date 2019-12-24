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Глава МВД России уволил организаторов полицейских учений со школьниками в Татарстане

13:51, 24 декабря, 2019
Евгений Кандаков
Глава МВД России уволил организаторов полицейских учений со школьниками в Татарстане
13:51, 24 декабря, 2019
Евгений Кандаков
83
0
#Татарстан\n#видео\n#полиция\n#школа\n#увольнения\n#подростки\n#скандал\n#учения
Фото: скриншот видео
83
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Их шеф предупрежден о неполном служебном соответствии.

Москва. Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев предупредил о неполном служебном соответствии главу МВД по Татарстану Артема Хохорина. Также он распорядился уволить непосредственных организаторов учений с участием школьников из Тукаевского района республики, сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, об этом руководитель ведомства объявил на заседании правительственной комиссии по профилактике правонарушений во вторник, 24 декабря.

Причиной разбирательства стала видеозапись, появившаяся в соцсетях. На ее кадрах сотрудники правоохранительных органов во дворе школы отбиваются от нападающей на них толпы. К участию в этих учениях привлекли старшеклассников из села Новотроицкое Тукаевского района.

Как уже сообщалось, руководство МВД по Татарстану назначило по данному факту служебную проверку.

13:51, 24 декабря, 2019
Евгений Кандаков
83
0
#Татарстан\n#видео\n#полиция\n#школа\n#увольнения\n#подростки\n#скандал\n#учения

 

 

 


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