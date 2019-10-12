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Дмитрий Песков: в Кремле не обсуждается возможность возвращения смертной казни

17:57, 12 октября, 2019
Ксения Чернова
Дмитрий Песков: в Кремле не обсуждается возможность возвращения смертной казни
17:57, 12 октября, 2019
Ксения Чернова
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#Москва\n#Россия\n#закон\n#смерть школьницы
Фото: Википедия
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Вопрос о возможности отмены моратория в обществе подняли после убийства школьницы в Саратове.

Москва. В Кремле не обсуждается возможность возвращения смертной казни. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишут Известия со ссылкой на ТАСС.

Напомним, ранее на официальной странице Госдумы в соцсети Вконтакте было размещено голосование, в ходе которого 80% опрошенных (более 46 тыс. человек) пользователей высказались за возвращение смертной казни для педофилов и убийц детей. Ответ «Нет» выбрали более 9 тыс. человек (17%).

Вопрос о возможности отмены моратория на смертную казнь начал обсуждаться в российском обществе после убийства школьницы в Саратове.

17:57, 12 октября, 2019
Ксения Чернова
101
0
#Москва\n#Россия\n#закон\n#смерть школьницы

 

 

 


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