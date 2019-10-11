Билан задумался о поездке на «Евровидение» в третий раз

Певец высказался за национальный отбор.

Москва. Дима Билан заявил о своем желании представлять Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение» в третий раз. Об этом он рассказал на ток-шоу «Алена, блин!», пишут «Известия».

Артист также высказался за национальный отбор участников, в рамках которого зрители бы решали, кто поедет от страны на конкурс, а не руководство телеканалов, пишет Газета.ру.

«Если брать народное голосование, то интересно, есть ли у меня лимит, если я поеду в третий раз?» — сказал Билан.

Шоу Сергея Лазарева, выступившего на «Евровидении» в 2019 году, он назвал «офигительным».

Дима Билан уже дважды представлял Россию на песенном конкурсе. В 2006 году он занял второе место, а в 2008 году — первое.

Напомним, «Евровидение – 2020» пройдет в нидерландском Роттердаме.

Ранее Дима Билан публично извинился за пьяное выступление на Дне города в Самаре.