В России выпустили шрифт, созданный детьми с ДЦП

Деньги за его использование пойдут на реабилитацию маленьких пациентов.

Москва. К международному дню детского церебрального паралича в России выпустили шрифт, символы и буквы которого написали ребята с этим заболеваем. Об этом пишет портал «360».

Он получил название «Доброшрифт». На него авторы проекта предлагают поменять обычные шрифты в рамках флешмоба. Цель идеи — показать, что дети с этим диагнозом могут вопреки своей болезни создавать что-то новое, и будут способны на большее после реабилитации.

Чтобы присоединиться к акции нужно зарегистрироваться на сайте «Доброшрифта». На странице доступны рассказы детей, а также представлены товары. За благотворительный взнос этот шрифт можно скачать и использовать. Все вырученные средства пойдут на реабилитацию детей с церебральным параличом.

По данным TJournal, от церебрального паралича страдают 17 миллионов человек во всем мире. Международный день утвердили в 2012 году по инициативе австралийской Cerebral Palsy Alliance и американской United Cerebral Palsy организаций.