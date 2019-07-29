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Владимир Путин поручил ФАС отследить рост тарифов ЖКХ

19:05, 29 июля, 2019
Дмитрий Стрелков
Владимир Путин поручил ФАС отследить рост тарифов ЖКХ
19:05, 29 июля, 2019
Дмитрий Стрелков
85
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#Владимир Путин\n#ФАС\n#ЖКХ\n#Москва\n#тарифы
Фото: susanin.news
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Это произошло на встрече президента с руководителем ведомства.

Москва. Президент России Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе обратить особое внимание на рост тарифов в регионах. Об этом сообщило РИА Новости.

Этот вопрос глава страны поднял на рабочей встрече с руководителем ФАС Игорем Артемьевым. Путин призвал вернуться к другим темам только после обсуждения этой.

«Мне бы очень хотелось, чтобы слова и бумажки, которые производятся в большом количестве на разных уровнях, не расходились с сутью тех решений, которые принимаются; чтобы люди видели, что эти решения работают в реальной жизни», — отметил президент России.

19:05, 29 июля, 2019
Дмитрий Стрелков
85
0
#Владимир Путин\n#ФАС\n#ЖКХ\n#Москва\n#тарифы

 

 

 


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