Владимир Путин поручил ФАС отследить рост тарифов ЖКХ

Это произошло на встрече президента с руководителем ведомства.

Москва. Президент России Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе обратить особое внимание на рост тарифов в регионах. Об этом сообщило РИА Новости.

Этот вопрос глава страны поднял на рабочей встрече с руководителем ФАС Игорем Артемьевым. Путин призвал вернуться к другим темам только после обсуждения этой.

«Мне бы очень хотелось, чтобы слова и бумажки, которые производятся в большом количестве на разных уровнях, не расходились с сутью тех решений, которые принимаются; чтобы люди видели, что эти решения работают в реальной жизни», — отметил президент России.