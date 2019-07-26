Моряки с задержанного на Украине российского танкера прилетели в Москву

В СБУ не нашли оснований для их задержания.

Москва. Самолёт из Кишинёва, на борту которого находился экипаж российского танкера, задержанного на Украине, приземлился в московском аэропорту Домодедово. Об этом сообщило РИА Новости.

Напомним, сотрудники службы безопасности Украины задержала в порту Измаил российский танкер Nika Spirit. Украинская сторона утверждает, что раньше он назывался Neyma и якобы участвовал в блокировании прохода украинских военных кораблей во время инцидента в Керченском проливе.

На судне был проведён обыск, изъяли документы, записи переговоров и бортовые журналы. Экипаж допросили. В СБУ после обыска заявили, что не нашли оснований для задержания моряков. В МИД России сообщили, что моряки пересекли границу с Молдавией, чтобы вылететь из Кишинёва на родину.

Отмечается, что на задержание танкера отреагировали в международных организациях. В ООН призвали Москву и Киев воздержаться от эскалации ситуации. Представитель специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Драгана Николич-Соломон заявила РИА Новости, что наблюдения по ситуации с задержанием танкера можно будет увидеть в ежедневном отчёте.