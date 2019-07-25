  • $ 63.13 ↓
  • € 70.31 ↑

Служба безопасности Украины задержала российский танкер в порту Измаил

16:28, 25 июля, 2019
Дмитрий Стрелков
Служба безопасности Украины задержала российский танкер в порту Измаил
16:28, 25 июля, 2019
Дмитрий Стрелков
443
0
#безопасность\n#Украина\n#обыски\n#арест\n#море\n#корабли
Фото: ssu.gov.ua
443
0

Сотрудники СБУ уже провели обыск на судне.

Украина. Следователи службы безопасности Украины (СБУ) провели обыск на задержанном российском танкере. По сообщению RT в четверг, 25 июля, на судне изъяли документы, записи радиопереговоров и бортовые журналы.

В СБУ отметили, что 24 июля, по информации пограничников, в порт Измаил под российским флагом «зашёл танкер NIKA SPIRIT, после чего он «был идентифицирован как уже известный танкер NEYMA, который был использован для перекрытия Керченского пролива». В результате СБУ совместно с Военной прокуратурой задержали российский танкер за «блокирование украинских кораблей в Керченском проливе». Ведомство готовит ходатайство в суд для ареста судна.

«Допрошены члены судокоманды, изъяты документы, необходимые для установления истины в производстве», — отметили в пресс-службе СБУ.

16:28, 25 июля, 2019
Дмитрий Стрелков
443
0
#безопасность\n#Украина\n#обыски\n#арест\n#море\n#корабли

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Серьезное похолодание придет в Удмуртию в воскресенье

16:59, 24 июля, 2019
4397

В Удмуртии эвакуировали первого пациента вертолетом санитарной авиации

4098
12:00, 20 июля, 2019

Глава Удмуртии предложил изменить Конституцию республики

3663
15:00, 22 июля, 2019

Пассажирский автобус сгорел в Сарапуле: обошлось без жертв

2349
14:30, 22 июля, 2019

В Ижевск вновь прилетят «Русские витязи»

2328
14:31, 25 июля, 2019

В магазин в Краснодарском крае пришел ребенок с цепью на шее

13:00, 23 июля, 2019
5788

Правительство России разрешит вырубку леса на Байкале

1446
12:40, 24 июля, 2019

Россияне увлеклись новым видом туризма

943
12:50, 21 июля, 2019

Росстат назвал число россиян с зарплатой свыше 1 млн рублей

852
10:00, 20 июля, 2019

Пассажирский «Боинг» вернулся в аэропорт Москвы из-за пожара в багажном отсеке

809
14:40, 21 июля, 2019

Два самолета угнал школьник в Китае

10:03, 21 июля, 2019
991

Ученые назвали синдром, способный вызвать рак

918
20:00, 20 июля, 2019

Небольшой самолет упал на гипермаркет в Германии: три человека погибли

914
18:00, 20 июля, 2019

Российская легкоатлетка пробежала в Швеции круг почёта с пледом вместо флага

876
18:01, 23 июля, 2019

В США шесть человек погибли из-за жары

618
15:23, 21 июля, 2019

Мультимедиа

Танцевальный флешмоб по зумбе в Удмуртии

26 июля, 2019

Люди Чепцы

25 июля, 2019

Камень булгарской принцессы

25 июля, 2019