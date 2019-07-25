Служба безопасности Украины задержала российский танкер в порту Измаил

Сотрудники СБУ уже провели обыск на судне.

Украина. Следователи службы безопасности Украины (СБУ) провели обыск на задержанном российском танкере. По сообщению RT в четверг, 25 июля, на судне изъяли документы, записи радиопереговоров и бортовые журналы.

В СБУ отметили, что 24 июля, по информации пограничников, в порт Измаил под российским флагом «зашёл танкер NIKA SPIRIT, после чего он «был идентифицирован как уже известный танкер NEYMA, который был использован для перекрытия Керченского пролива». В результате СБУ совместно с Военной прокуратурой задержали российский танкер за «блокирование украинских кораблей в Керченском проливе». Ведомство готовит ходатайство в суд для ареста судна.

«Допрошены члены судокоманды, изъяты документы, необходимые для установления истины в производстве», — отметили в пресс-службе СБУ.