МИД России и Госдеп США подтвердили задержание американцев-мормонов в Новороссийске

Детали и личности не раскрываются из соображений конфиденциальности.

Новороссийск. Краснодарский край. В Новороссийске задержали двоих граждан США, волонтеров мормонской Церкви Иисуса Христа Святых последних дней. Об этом пишет RT со ссылкой на ABC4.

По данным иностранного СМИ, добровольцев задержали на церковном собрании.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила информацию и добавила, что «конкретные вопросы следует задавать российским правоохранительным органам».

В американском Госдепе также в курсе ситуации, пишет RT со ссылкой на ТАСС.

«Мы в курсе сообщений о задержании двух американских граждан в Новороссийске. У нас нет более важной задачи, чем защита граждан США за рубежом», — сказал представитель ведомства.

Детали, а также личности задержанных не раскрываются «из соображений конфиденциальности».

«Хотя мы благодарны за то, что эти молодые люди, как сообщается, находятся в хорошем состоянии и с ними хорошо обращаются, нас беспокоят обстоятельства, связанные с их задержанием», - сказал представитель церкви в заявлении для ABC4 Эрик Хокинс.

Он добавил, что оба последователя религиозной организации мормонов пообщались со своими родителями. Официальные представители церкви заявили, что будут способствовать их «быстрому освобождению».