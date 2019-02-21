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Мужчины рассказали о самых желанных подарках на 23 февраля

12:03, 21 февраля, 2019
Дарья Снидкова
12:03, 21 февраля, 2019
Дарья Снидкова
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#опрос\n#подарки\n#мужчины и женщины\n#праздники
Фото: Pixabay
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Женщины готовы потратить не более 1 тыс. рублей.

Москва. Больше всего мужчины на 23 февраля хотят получить гаджеты, часы и автомобили. Однако, согласно опросу от Avito, получат средства ухода и одежду, пишут «Известия» со ссылкой на РИА Новости.

Почти пятая часть опрошенных сказали, что порадуются дезодоранту. 8% мужчин ожидают получить от спутниц носки и нижнее белье.

Раскошелиться на подарки готовы 93% опрошенных женщин, при этом в большинстве они готовы потратить не более 1 тыс. рублей.

Самыми активными «дарительницами» оказались девушки от 25 до 35 лет.

В праздничную упаковку женщины завернул средства ухода, одежду и обувь, подарочные сертификаты, товары для спорта и носки.

1% опрошенных подарят автомобиль, столько же – домашних животных.

12:03, 21 февраля, 2019
Дарья Снидкова
12
0
#опрос\n#подарки\n#мужчины и женщины\n#праздники

 

 

 


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