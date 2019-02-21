Мужчины рассказали о самых желанных подарках на 23 февраля

Женщины готовы потратить не более 1 тыс. рублей.



Москва. Больше всего мужчины на 23 февраля хотят получить гаджеты, часы и автомобили. Однако, согласно опросу от Avito, получат средства ухода и одежду, пишут «Известия» со ссылкой на РИА Новости.

Почти пятая часть опрошенных сказали, что порадуются дезодоранту. 8% мужчин ожидают получить от спутниц носки и нижнее белье.

Раскошелиться на подарки готовы 93% опрошенных женщин, при этом в большинстве они готовы потратить не более 1 тыс. рублей.

Самыми активными «дарительницами» оказались девушки от 25 до 35 лет.

В праздничную упаковку женщины завернул средства ухода, одежду и обувь, подарочные сертификаты, товары для спорта и носки.

1% опрошенных подарят автомобиль, столько же – домашних животных.