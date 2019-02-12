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Россиян предупредили о мошенниках, предлагающих отключиться от аналогового ТВ

10:57, 12 февраля, 2019
Дарья Снидкова
10:57, 12 февраля, 2019
Дарья Снидкова
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#телевидение\n#Москва\n#мошенничество\n#Минкомсвязи\n#мошенники\n#кабельное телевидение
Фото: pxhere.com
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Злоумышленники заключают договоры о платных услугах кабельного телевидения.

Москва. Договоры на услуги платного кабельного телевидения начали заключать мошенники на фоне отключения аналогового эфирного телевидения в России. Об опасности предупредил замглавы Минкомсвязи Алексей Волин, пишет РБК со ссылкой на РИА Новости.

«Появились жулики, которые под предлогом отключения «аналога» пытаются изменить тарифы или перезаключить договоры на кабельных операторов и интернет-провайдеров. Обратили внимание местных властей на борьбу с ними», — сказал Волин.

Напомним, отключение аналогового ТВ в России пройдет в три этапа:

- в феврале переход на цифровое вещание начали в Магаданской, Пензенской, Рязанской, Тульской, Ульяновской, Ярославской области и Чечне.

- 15 апреля от «аналога» отключат Амурскую, Ивановскую, Кемеровскую, Кировскую, Костромскую, Курганскую, Липецкую, Московскую, Новгородскую, Сахалинскую и Тюменскую области, а также Москву, Карачаево-Черкесию, Кабардино-Балкарию, Калмыкию, Мордовию, Удмуртию, Чувашию, Ставропольский край и Ямало-Ненецкий автономный округ.

- 3 июня на цифру перейдут оставшиеся регионы.



10:57, 12 февраля, 2019
Дарья Снидкова
468
0
#телевидение\n#Москва\n#мошенничество\n#Минкомсвязи\n#мошенники\n#кабельное телевидение

 

 

 


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