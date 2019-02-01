Организаторы теракта в метро Санкт-Петербурга готовили еще один взрыв

Обвинительное заключение передали в суд.

Санкт-Петербург. Уголовное дело о теракте в метро Санкт-Петербурга направили в суд. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры России.

Напомним, 3 апреля 2017 года на станции «Сенная площадь» подземки прогремел взрыв, унесший жизни 15 человек. По делу были арестованы 11 подозреваемых.

Сейчас заместитель генпрокурора России утвердил обвинительное заключение по делу членов террористического сообщества об организации и участии в нем, совершении теракта, а также незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ.

По версии следствия, Акбаржон Джалилов пронес в метро 2 бомбы, одну из который заложил на станции «Площадь Восстания», вторую оставил при себе.

Взрывное устройство обнаружили и обезвредили.

Тогда Джалилов привел в действие вторую бомбу, находясь в вагоне поезда.

Кроме того, злоумышленники готовили еще один теракт в Петербурге. Однако самодельное устройство обнаружили и изъяли при задержании подозреваемых.