СКР даст «жесткую оценку» сотрудникам колонии в Амурской области, где были сделаны фото Цеповяза с икрой и шашлыком

Доследственная проверка пройдет под контролем центрального аппарата.

Амурская область. Председатель СКР Александр Бастрыкин распорядился дать «жесткую правовую оценку» действиям сотрудников колонии в Амурской области. Как сообщила пресс-служба органа, речь идет об исправительном учреждении, где были сделаны фото с Вячеславом Цеповязом в окружении икры, шашлыков и крабов.

Назначена процессуальная проверка по фактам нарушений членом банды «Цапки» правил внутреннего распорядка.

«При наличии в действиях сотрудников ФСИН признаков должностных либо коррупционных преступлений Александром Бастрыкиным дано указание незамедлительно принять решение о возбуждении уголовного дела», - говорится в сообщении.

Отмечается, что Бастрыкин поручил взять ход доследственной проверки сотрудников, которые «стремятся облегчить условия отбывания наказания лицу, совершившему чудовищные преступления против личности» под контроль центрального аппарата.

Напомним, ранее в сети появились фотографии, на который Вячеслав Цеповяз в робе обедает совсем не тюремной едой.

На свободе осужденный входил в банду Сергея Цапка. В начале осени 2010 года по приказу лидеров члены банды напали на семью фермера Аметова и убили 12 человек, в том числе четверых детей в Краснодарском крае. Цеповязу дали 20 лет лишения свободы, позже срок сократили на 2 месяца.