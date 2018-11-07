play
pause
  • $ 65.99 ↑
  • € 75.32 ↑

СКР даст «жесткую оценку» сотрудникам колонии в Амурской области, где были сделаны фото Цеповяза с икрой и шашлыком

15:40, 07 ноября, 2018
Дарья Снидкова
15:40, 07 ноября, 2018
Дарья Снидкова
2560
0
#Следственный комитет\n#ФСИН\n#Амурская область\n#заключенный\n#колония.
Фото: vk.com/gulag.media
2560
0

Доследственная проверка пройдет под контролем центрального аппарата.

Амурская область. Председатель СКР Александр Бастрыкин распорядился дать «жесткую правовую оценку» действиям сотрудников колонии в Амурской области. Как сообщила пресс-служба органа, речь идет об исправительном учреждении, где были сделаны фото с Вячеславом Цеповязом в окружении икры, шашлыков и крабов.

Назначена процессуальная проверка по фактам нарушений членом банды «Цапки» правил внутреннего распорядка.

«При наличии в действиях сотрудников ФСИН признаков должностных либо коррупционных преступлений Александром Бастрыкиным дано указание незамедлительно принять решение о возбуждении уголовного дела», - говорится в сообщении.

Отмечается, что Бастрыкин поручил взять ход доследственной проверки сотрудников, которые «стремятся облегчить условия отбывания наказания лицу, совершившему чудовищные преступления против личности» под контроль центрального аппарата.

Напомним, ранее в сети появились фотографии, на который Вячеслав Цеповяз в робе обедает совсем не тюремной едой.

На свободе осужденный входил в банду Сергея Цапка. В начале осени 2010 года по приказу лидеров члены банды напали на семью фермера Аметова и убили 12 человек, в том числе четверых детей в Краснодарском крае. Цеповязу дали 20 лет лишения свободы, позже срок сократили на 2 месяца.

15:40, 07 ноября, 2018
Дарья Снидкова
2560
0
#Следственный комитет\n#ФСИН\n#Амурская область\n#заключенный\n#колония.

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Жителю Удмуртии разобрали половину дома

11:13, 04 ноября, 2018
18222

Жителя Удмуртии обвинили в надругательстве над 18-летней девушкой

11427
09:53, 01 ноября, 2018

Уроженка Удмуртии Алина Загитова стала лучшей на этапе Гран-при по фигурному катанию в Финляндии

9699
10:00, 04 ноября, 2018

В Летнем саду Ижевска школьника насмерть задавило фонтаном

9382
22:41, 31 октября, 2018

Жительница Ижевска выпала из поезда и погибла

7733
17:25, 06 ноября, 2018

Житель Благовещенска откопал десятки черепов с пулевыми отверстиями

17:20, 31 октября, 2018
7936

В здании ФСБ в центре Архангельска прогремел взрыв

7497
10:39, 31 октября, 2018

Пострадавшая от львицы из приезжего цирка на Кубани девочка впала в кому

3638
14:17, 31 октября, 2018

Суд Уфы арестовал двоих из подозреваемых в групповом изнасиловании сотрудницы МВД

2320
15:48, 02 ноября, 2018

СКР даст «жесткую оценку» сотрудникам колонии в Амурской области, где были сделаны фото Цеповяза с икрой и шашлыком

2320
15:40

Двести студентов в Казахстане вышли на ночные улицы с битами, ножами и кастетами

14:50, 05 ноября, 2018
51072

Королева Великобритании Елизавета II передаст престол принцу Чарльзу

2175
11:53, 01 ноября, 2018

Девять стран отозвали признание независимости Косово

2102
10:55, 05 ноября, 2018

Туристы засняли радующихся первому снегу панд в Китае

2014
09:26, 02 ноября, 2018

Остров исчез около берегов Японии

1932
15:39, 03 ноября, 2018

Мультимедиа

Запуск концессии на отопление в Сарапуле

Удмуртия в минуту: подготовка к парадельфийским играм и режим ЧС в Алнашском районе

06 ноября, 2018

Открытие дороги в Сарапуле

06 ноября, 2018