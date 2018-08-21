Российские парашютисты побили мировой рекорд по непрерывному полету в аэротрубе

Экстремалы «летали» более 8,5 часов.

Пермь. Пермский край. В Перми парашютисты побили мировой рекорд по непрерывному нахождению в аэротрубе. Как пишет REGNUM, спортсмены находились в состоянии полета 8 часов 33 минуты и 43 секунды.

Предыдущая планка принадлежала испанцам, которые в 2017 году пробыли в аэротрубе на 1 час 18 минут меньше, чем российские парашютисты.

Новый мировой рекорд зафиксировала Ассоциация Книги рекордов Гиннеса.

Результат, который показали парашютисты, равен времени свободного падения с высоты 2 тыс. километров.