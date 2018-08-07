Минпромторг России предложил сократить «радиус трезвости» для школ и больниц

Расстояние от учреждений до точек продаж спиртного могут сократить до 20 м.

Москва. Минпромторг России предложил сократить «радиус трезвости» для школ, детсадов, медицинских организаций, а также культурных и военных учреждений. Об этом пишут «Известия».

В ведомстве выступили с инициативой смягчить запрет на продажу алкоголя и сократить расстояния от учреждений до точек продаж спиртного до 20-50 м. В настоящее время этот радиус составляет 300 м.

По мнению Минпромторга, нынешние условия мешают торговле.

Единообразные размеры также планируется установить чтобы избежать коррупции при установлении границ. Напомним, с 2012 года «радиус трезвости» местные власти определяют самостоятельно, ограничиваясь диапазоном от 10 до 300 м.