В Самаре коммунальщики подвесили трехтонную «пирамиду позора» перед окнами должника

На бетонной фигуре написано: «Здесь живет должник».

Самара. Россия. В Самаре коммунальщики подвесили трехтонную «пирамиду позора» перед балконом должника. На бетонной фигуре нанесены надписи: «Здесь живет должник» и «Вы должны», пишет Российская Газета.

Ранее такие фигуры уже появлялись у 82 домов и организаций-злостных неплательщиков.

Подвесить фигуру решили впервые. Жители дома задолжали ресурсоснабжающей организации более 150 тыс. рублей.

Отмечается, что пирамида провисит до тех пор, пока долг не оплатят.