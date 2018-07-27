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В Самаре коммунальщики подвесили трехтонную «пирамиду позора» перед окнами должника

17:11, 27 июля, 2018
Анна Торхова
17:11, 27 июля, 2018
Анна Торхова
170
0
#ЖКХ\n#Россия\n#Самара\n#коммунальщики\n#коммунальные службы
170
0

На бетонной фигуре написано: «Здесь живет должник».

Самара. Россия. В Самаре коммунальщики подвесили трехтонную «пирамиду позора» перед балконом должника. На бетонной фигуре нанесены надписи: «Здесь живет должник» и «Вы должны», пишет Российская Газета.

Ранее такие фигуры уже появлялись у 82 домов и организаций-злостных неплательщиков.

Подвесить фигуру решили впервые. Жители дома задолжали ресурсоснабжающей организации более 150 тыс. рублей.

Отмечается, что пирамида провисит до тех пор, пока долг не оплатят.

17:11, 27 июля, 2018
Анна Торхова
170
0
#ЖКХ\n#Россия\n#Самара\n#коммунальщики\n#коммунальные службы

 

 

 


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