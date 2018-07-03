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СМИ: РЖД откажется от плацкартных вагонов к 2025 году

13:02, 03 июля, 2018
Александра Бобрович
13:02, 03 июля, 2018
Александра Бобрович
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#дороги\n#транспорт\n#РЖД\n#ОАО «РЖД»\n#поезда\n#пассажиры\n#обновления
Фото: vk.com
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Вместо плацкарта железнодорожники хотят внедрить одноэтажные вагоны нового поколения.

Москва. ОАО «Российские железные дороги» откажется от плацкартных вагонов к 2025 году. Как пишут российские СМИ со ссылкой на газету «Ведомости», через 7 лет компания перестанет покупать их для поездов.   

Вместо плацкарта железнодорожники хотят внедрить одноэтажные вагоны нового поколения. В частности, пишет РБК, внешне они будут выглядеть как двухвагонный сцеп с герметизированным переходом. На месте купе проводника будет находиться зона для багажа или вендинговых аппаратов, а один из туалетов оборудуют душем.  

Разработкой одноэтажных вагонов занимается компания «Трансмашхолдинг». Пассажиры смогут увидеть их уже в 2019 году, сообщают «Известия». При этом закупать их для своего парка РЖД начнет только через год после выпуска.  

Их внедрение в транспортную базу, отмечает издание, позволит компании отказаться не только от плацкарта, но и от двухэтажных вагонов. В будущем «одноэтажники» снизят себестоимость перевозки пассажира на 9-10%.  

13:02, 03 июля, 2018
Александра Бобрович
325
0
#дороги\n#транспорт\n#РЖД\n#ОАО «РЖД»\n#поезда\n#пассажиры\n#обновления

 

 

 


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