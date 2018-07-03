СМИ: РЖД откажется от плацкартных вагонов к 2025 году

Вместо плацкарта железнодорожники хотят внедрить одноэтажные вагоны нового поколения.

Москва. ОАО «Российские железные дороги» откажется от плацкартных вагонов к 2025 году. Как пишут российские СМИ со ссылкой на газету «Ведомости», через 7 лет компания перестанет покупать их для поездов.

Вместо плацкарта железнодорожники хотят внедрить одноэтажные вагоны нового поколения. В частности, пишет РБК, внешне они будут выглядеть как двухвагонный сцеп с герметизированным переходом. На месте купе проводника будет находиться зона для багажа или вендинговых аппаратов, а один из туалетов оборудуют душем.

Разработкой одноэтажных вагонов занимается компания «Трансмашхолдинг». Пассажиры смогут увидеть их уже в 2019 году, сообщают «Известия». При этом закупать их для своего парка РЖД начнет только через год после выпуска.

Их внедрение в транспортную базу, отмечает издание, позволит компании отказаться не только от плацкарта, но и от двухэтажных вагонов. В будущем «одноэтажники» снизят себестоимость перевозки пассажира на 9-10%.