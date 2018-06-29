Ожидается, что это произойдет в 2019 году.

Кострома. Серпухов может стать одним из городов «золотого кольца России». Как пишет РГ, накануне это вопрос обсуждался между членами специального комитета туристического маршрута.

В частности, специалисты рассмотрели заявки от Рязани, Тарусы, Александрова, Галича и Гороховца. Однако отдали свое предпочтение Серпухову, который наравне с другими претендовал на включение в «золотое кольцо».

Теперь эксперты дадут городу ряд определенных рекомендаций. Выполнив их, Серпухов сможет официально войти в состав известного турмаршрута. Ожидается, что это произойдет в 2019 году.

Напомним, в середине февраля стало известно, что Углич пополнил список городов «золотого кольца России». Он стал девятым по счету городом маршрута, и увидеть его можно наравне с Сергиевым Посадом, Переславлем-Залесским, Ростовом Великим, Ярославлем, Костромой, Иваново, Суздалем и Владимиром.