play
pause
  • $ 63.29 ↑
  • € 73.09 ↓

Серпухов может стать одним из городов «золотого кольца России»

10:25, 29 июня, 2018
Александра Бобрович
10:25, 29 июня, 2018
Александра Бобрович
120
0
#отдых\n#культура\n#туризм\n#путешествия\n#Россия\n#города
Фото: vk.com
120
0

Ожидается, что это произойдет в 2019 году.

Кострома. Серпухов может стать одним из городов «золотого кольца России». Как пишет РГ, накануне это вопрос обсуждался между членами специального комитета туристического маршрута.  

В частности, специалисты рассмотрели заявки от Рязани, Тарусы, Александрова, Галича и Гороховца. Однако отдали свое предпочтение Серпухову, который наравне с другими претендовал на включение в «золотое кольцо».  

Теперь эксперты дадут городу ряд определенных рекомендаций. Выполнив их, Серпухов сможет официально войти в состав известного турмаршрута. Ожидается, что это произойдет в 2019 году.  

Напомним, в середине февраля стало известно, что Углич пополнил список городов «золотого кольца России». Он стал девятым по счету городом маршрута, и увидеть его можно наравне с Сергиевым Посадом, Переславлем-Залесским, Ростовом Великим, Ярославлем, Костромой, Иваново, Суздалем и Владимиром.

10:25, 29 июня, 2018
Александра Бобрович
120
0
#отдых\n#культура\n#туризм\n#путешествия\n#Россия\n#города

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Глава Удмуртии подписал указ о сокращении чиновников

11:00, 27 июня, 2018
10983

Сыр несуществующего производителя нашли в Удмуртии

9128
13:27, 22 июня, 2018

Гроза и град ожидаются в Ижевске в ближайшее время

5505
13:08, 25 июня, 2018

400 тыс рублей выплатят ребенку из Удмуртии за гибель отца

4664
09:00, 25 июня, 2018

Жители Восточного поселка Ижевска проголосовали за перевод земель в зону индивидуальной жилой застройки

4468
14:20, 28 июня, 2018

СМИ: актрису Анну Ардову госпитализировали в Москве

18:00, 23 июня, 2018
3663

Ведущего Первого канала ждет дисциплинарное взыскание за мат в прямом эфире

3342
18:42, 26 июня, 2018

В Госдуме России ответили на заявление о «краже» названия «Русь»

2497
12:15, 24 июня, 2018

Ты просто космос, Стас: в Петербурге нарисовали граффити с тренером российской сборной Черчесовым

2345
09:30, 22 июня, 2018

Автовладельцев без ОСАГО начнут штрафовать в Москве по показаниям видеокамер

2113
17:37, 22 июня, 2018

Пас из космоса: в сети опубликовали забавный ролик с португальским футболистом Криштиану Роналду

14:35, 23 июня, 2018
12211

Футболист «Ливерпуля» Моххамед Салах стал почетным гражданином Чечни

2529
10:30, 23 июня, 2018

Страны ОПЕК+ решили поднять добычу нефти

2353
19:03, 22 июня, 2018

Германия одержала победу над Швецией в матче ЧМ-2018 по футболу

2292
10:00, 24 июня, 2018

ФИФА завела дело против двух футболистов из сборной Швейцарии

2093
12:00, 24 июня, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: проблемы Восточного поселка в Ижевске и цены на билеты «Ижавиа»

28 июня, 2018

Прогулка рысят в зоопарке Удмуртии

28 июня, 2018

День молодежи-2018 в Ижевске

28 июня, 2018