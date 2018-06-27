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Супруга Никиты Белых рассказала, где будет отбывать срок ее муж

14:51, 27 июня, 2018
Евгений Кандаков
14:51, 27 июня, 2018
Евгений Кандаков
868
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#коррупция\n#Никита Белых\n#губернаторы\n#колония\n#Рязань
Фото: facebook.com
868
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По ее словам, экс-губернатора Кировской области этапировали в одну из колоний Рязани.  

Рязань. Никиту Белых этапировали в Рязань. Как пишут «Известия», об этом сообщила его супруга Екатерина Белых. 

По ее словам, место отбывания наказания подтвердил ей официальный источник. Однако о какой именно колонии в Рязани идет речь, Екатерина Белых не уточнила. 

1 февраля экс-губернатора Кировской области признали виновным в получении взятки в 400 тысяч евро от предпринимателя и приговорили к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также к штрафу в 48 млн рублей. 

В понедельник, 25 июня, Белых отправили из СИЗО «Лефортово» к месту отбытия наказания.

14:51, 27 июня, 2018
Евгений Кандаков
868
0
#коррупция\n#Никита Белых\n#губернаторы\n#колония\n#Рязань

 

 

 


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