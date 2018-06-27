Супруга Никиты Белых рассказала, где будет отбывать срок ее муж

По ее словам, экс-губернатора Кировской области этапировали в одну из колоний Рязани.

Рязань. Никиту Белых этапировали в Рязань. Как пишут «Известия», об этом сообщила его супруга Екатерина Белых.

По ее словам, место отбывания наказания подтвердил ей официальный источник. Однако о какой именно колонии в Рязани идет речь, Екатерина Белых не уточнила.

1 февраля экс-губернатора Кировской области признали виновным в получении взятки в 400 тысяч евро от предпринимателя и приговорили к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также к штрафу в 48 млн рублей.

В понедельник, 25 июня, Белых отправили из СИЗО «Лефортово» к месту отбытия наказания.