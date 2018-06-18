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Чат-бот Борис начал проводить бесплатные экскурсии по Москве

11:52, 18 июня, 2018
Александра Бобрович
11:52, 18 июня, 2018
Александра Бобрович
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#отдых\n#Москва\n#путешествия\n#туристы\n#роботы\n#экскурсия
Фото: vk.com/mos (Город Москва)
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О знаковых достопримечательностях российской столицы он рассказывает на трех языках.

Москва. Чат-бот по имени Борис начал проводить бесплатные экскурсии по российской столице. Как сообщается на сайте мэра Москвы, его специально разработали к началу ЧМ-2018 по футболу.  

Внешне он представляет собой бота, пообщаться с которым можно на специальном сайте. При этом о знаковых достопримечательностях российской столицы Борис рассказывает на трех языках - русском, английском и испанском.  

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Всего в его функционал заложены 5 туристических маршрутов длительностью 1,5 - 2,5 часа. К примеру, жители и гости столицы могут пройтись от храма Христа Спасителя до палат бояр Романовых.  

«Он будет показывать интересные места и загадывать пользователям загадки. Если возникают проблемы с ответом, у Бориса можно попросить подсказку. <…> Они будут особенно полезны тем, кто хочет самостоятельно погулять по городу, без туристической группы, но при этом узнать множество новых фактов о столице и ее музеях», - отметил гендиректор Мосгортура Василий Овчинников.  

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Отмечается, что чат-бот будет доступен и после завершения мирового первенства. К этому времени специалисты, возможно, подготовят еще несколько бесплатных экскурсий.

11:52, 18 июня, 2018
Александра Бобрович
394
0
#отдых\n#Москва\n#путешествия\n#туристы\n#роботы\n#экскурсия

 

 

 


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