Чат-бот Борис начал проводить бесплатные экскурсии по Москве

О знаковых достопримечательностях российской столицы он рассказывает на трех языках.

Москва. Чат-бот по имени Борис начал проводить бесплатные экскурсии по российской столице. Как сообщается на сайте мэра Москвы, его специально разработали к началу ЧМ-2018 по футболу.

Внешне он представляет собой бота, пообщаться с которым можно на специальном сайте. При этом о знаковых достопримечательностях российской столицы Борис рассказывает на трех языках - русском, английском и испанском.

(null)

Всего в его функционал заложены 5 туристических маршрутов длительностью 1,5 - 2,5 часа. К примеру, жители и гости столицы могут пройтись от храма Христа Спасителя до палат бояр Романовых.

«Он будет показывать интересные места и загадывать пользователям загадки. Если возникают проблемы с ответом, у Бориса можно попросить подсказку. <…> Они будут особенно полезны тем, кто хочет самостоятельно погулять по городу, без туристической группы, но при этом узнать множество новых фактов о столице и ее музеях», - отметил гендиректор Мосгортура Василий Овчинников.

(null)

Отмечается, что чат-бот будет доступен и после завершения мирового первенства. К этому времени специалисты, возможно, подготовят еще несколько бесплатных экскурсий.