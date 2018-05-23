Имя Юрия Гагарина получил новый международный аэропорт в Саратовской области

Строить будущий аэропорт в 20 км от Саратова начали в 2011 году.

Москва. Имя первого космонавта Юрия Гагарина получил новый международный аэропорт в Саратовской области. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Новому аэропорту присвоено наименование «Гагарин» в честь лётчика-космонавта Юрия Гагарина, многие факты биографии которого связаны с Саратовом и Саратовской областью», - говорится в сообщении на сайте правительства в среду, 23 мая.

Такое название дать строящейся воздушной гавани попросило областное правительство. Их идею поддержало большинство местных жителей.

При этом строить будущий аэропорт в 20 км от Саратова начали в 2011 году. Его терминалы будут располагаться на территории в 25 кв. м. Кроме того, длина его взлетно-посадочной полосы составит 3 км.

В трехэтажном здании терминала будут расположены зоны обслуживания пассажиров внутренних и международных рейсов, в том числе 12 стоек регистрации и 3 телескопических трапа. На данный момент, сообщается на сайте областного правительства, в здании аэропорта начали устанавливать металлическую кровлю.