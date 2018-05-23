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Имя Юрия Гагарина получил новый международный аэропорт в Саратовской области

11:25, 23 мая, 2018
Александра Бобрович
11:25, 23 мая, 2018
Александра Бобрович
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#Правительство\n#строительство\n#аэропорт\n#Юрий Гагарин\n#Дмитрий Медведев.
Фото: пресс-служба правительства Саратовской области
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Строить будущий аэропорт в 20 км от Саратова начали в 2011 году.

Москва. Имя первого космонавта Юрия Гагарина получил новый международный аэропорт в Саратовской области. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.  

«Новому аэропорту присвоено наименование «Гагарин» в честь лётчика-космонавта Юрия Гагарина, многие факты биографии которого связаны с Саратовом и Саратовской областью», - говорится в сообщении на сайте правительства в среду, 23 мая.  

Такое название дать строящейся воздушной гавани попросило областное правительство. Их идею поддержало большинство местных жителей.  

При этом строить будущий аэропорт в 20 км от Саратова начали в 2011 году. Его терминалы будут располагаться на территории в 25 кв. м. Кроме того, длина его взлетно-посадочной полосы составит 3 км.  

В трехэтажном здании терминала будут расположены зоны обслуживания пассажиров внутренних и международных рейсов, в том числе 12 стоек регистрации и 3 телескопических трапа. На данный момент, сообщается на сайте областного правительства, в здании аэропорта начали устанавливать металлическую кровлю.

11:25, 23 мая, 2018
Александра Бобрович
176
0
#Правительство\n#строительство\n#аэропорт\n#Юрий Гагарин\n#Дмитрий Медведев.

 

 

 


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