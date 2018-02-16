Минпромторг: малоимущие россияне получат продовольственные карточки в 2019 году

Лимит карты составит примерно 10 тысяч рублей, по ней можно будет покупать продукты питания.

Сочи. В Минпромторге назвали новые сроки введения продуктовых карточек. Как заявил на форуме в Сочи глава ведомства Денис Мантуров, они могут быть внедрены в 2019 году, пишет «Российская газета».

Напомним, ранее предполагалось запустить программу продовольственной помощи малоимущим в 2017 году, затем – в 2018. Однако из-за отсутствия средств в бюджете сроки не раз сдвигались. Тем не менее, в целом правительство не намерено отказываться от этой программы.

Лимит карточек составит примерно 10 тысяч рублей в год. Ими можно будет расплачиваться за хлеб, молоко, яйца, овощи, фрукты, мясо, рыбу, макароны. Как предполагалось, программа обойдется бюджету в 240 млрд рублей. Эти средства пошли бы как на помощь малоимущим, так и на поддержку сельхозпроизводителям